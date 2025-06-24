НБУ оновив порядок здійснення фінмоніторингу, валютного та санкційного нагляду: деталі

Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що запроваджені зміни стосуються:

умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;

строків подання НБУ плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

У змінах також передбачено, що регулятор надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Як пояснюють в НБУ, зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Зазначені зміни набирають чинності з 24 червня 2025 року.

Нагадаємо, НБУ оприлюднив для обговорення проєкт постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".