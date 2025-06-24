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НБУ оновив порядок здійснення фінмоніторингу, валютного та санкційного нагляду: деталі
Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що запроваджені зміни стосуються:
- умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
- строків подання НБУ плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.
У змінах також передбачено, що регулятор надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.
Як пояснюють в НБУ, зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.
Зазначені зміни набирають чинності з 24 червня 2025 року.
Нагадаємо, НБУ оприлюднив для обговорення проєкт постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".