Названы самые популярные цвета новых авто в Украине

Серый цвет стал самым популярным среди новых легковых автомобилей в Украине в первом квартале 2026 года. На такие машины пришлось 36% всех первоначальных регистраций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Самой массовой моделью среди серых автомобилей стал Toyota RAV4, что обеспечило этому цвету первое место по спросу на рынке.

Второе место занял белый цвет с долей 28% от всех продаж новых легковушек. Чаще всего в белом цвете украинцы покупали Renault Duster.

Третьим по популярности стал черный цвет, избравший 16% покупателей. Лидером в этой категории стал Toyota Land Cruiser Prado.

В пятерку также вошли зеленый и синий цвета. Зелёные автомобили выбрали 7% покупателей, а самой популярной моделью стал Renault Duster. Доля синих авто составила 5%, где чаще всего регистрировали Suzuki SX4.

Статистика свидетельствует, что украинские покупатели новых авто и дальше предпочитают сдержанные и практичные цвета, тогда как яркие оттенки остаются нишевым выбором.

Добавим, за февраль 2026 года украинский авторынок пополнился примерно 4,4 тыс. новых легковых авто.