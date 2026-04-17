Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Названы самые популярные цвета новых авто в Украине

автомобили
Серый, белый, черный: топ цветов новых авто в Украине.

Серый цвет стал самым популярным среди новых легковых автомобилей в Украине в первом квартале 2026 года. На такие машины пришлось 36% всех первоначальных регистраций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Самой массовой моделью среди серых автомобилей стал Toyota RAV4, что обеспечило этому цвету первое место по спросу на рынке.

Второе место занял белый цвет с долей 28% от всех продаж новых легковушек. Чаще всего в белом цвете украинцы покупали Renault Duster.

Третьим по популярности стал черный цвет, избравший 16% покупателей. Лидером в этой категории стал Toyota Land Cruiser Prado.

В пятерку также вошли зеленый и синий цвета. Зелёные автомобили выбрали 7% покупателей, а самой популярной моделью стал Renault Duster. Доля синих авто составила 5%, где чаще всего регистрировали Suzuki SX4.

Статистика свидетельствует, что украинские покупатели новых авто и дальше предпочитают сдержанные и практичные цвета, тогда как яркие оттенки остаются нишевым выбором.

Добавим, за февраль 2026 года украинский авторынок пополнился примерно 4,4 тыс. новых легковых авто.

Автор:
Татьяна Гойденко