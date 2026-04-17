FMCG Expo 2026: 500 учасників, 2 дні стратегічних рішень для ринку

22–23 квітня 2026 року в Києві відбудеться FMCG Expo 2026 — масштабний галузевий конгрес, що об’єднає понад 500 виробників, ритейлерів, дистриб’юторів та експертів FMCG-ринку.

Подія збере представників компаній, які сьогодні формують ринок та демонструють зростання навіть в умовах нестабільності. Серед компаній, спікери яких вже підтвердили участь

Roshen, Mars Україна, Коло, Данон, Auchan, EVA, Novus, TERRAFOOD, Фора, Berta group, SAV ORBICO, Біосфера, Kormotech, NIQ, Наша Сила, Star Brands Group, Аврора, Bayadera Group, Ніжинськийконсервний завод, Молокія, ALVIVA GROUP, Biotus, Bunge, IDNT та інші лідери галузі.

Ключові теми програми

•ефективна взаємодія виробника з ритейлом;

управління портфелем і маржинальністю;

розвиток категорій та точки зростання;

масштабування брендів і роль пакування;

трансформація бізнес-моделей;

data-driven підхід у продажах;

ефективність виробництва та логістики.

Окрему частину заходу займатиме експозона, де компанії презентують нові продукти, інноваційні рішення, сервіси та технології для FMCG-бізнесу.

До участі можна долучитися не лише як відвідувач, а й як експонент, представивши свої новинки професійній аудиторії та потенційним партнерам.

Чому варто бути

500+ учасників, які приймають рішення;

2 дні концентрованого бізнес-контенту;

нетворкінг із ключовими гравцями ринку;

можливість презентувати свої рішення в експозоні.

FMCG Expo 2026 - подія для тих, хто хоче не просто адаптуватися до ринку, а зростати разом із ним.