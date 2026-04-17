Авіарейси під загрозою скасування: авіапалива залишилося в Європі на шість тижнів

У Європі запасів авіаційного пального залишилося приблизно на шість тижнів. Якщо через війну на Близькому Сході поставки енергоносіїв залишатимуться заблокованими, то незабаром через брак пального доведеться скасовувати рейси.

Як пише Delo.ua, про це в інтервʼю Associated Press заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

Він наголосив, що світова економіка вже опинилася у складному становищі на тлі військових дій США проти Ірану. За його словами, через це порушено постачання нафти, газу та інших життєво важливих ресурсів через Ормузьку протоку.

"У минулому існувала група під назвою "Жахлива протока". Зараз вона перебуває у скрутному становищі, і це матиме серйозні наслідки для світової економіки. І чим довше це триватиме, тим гірше буде для економічного зростання та інфляції в усьому світі", — підкреслив Бірол.

За його словами, у Перській затоці чекають понад 110 танкерів, завантажених нафтою, і понад 15 суден зі зрідженим природним газом — вони могли б допомогти полегшити енергетичну кризу, якби мали можливість вийти через Ормузьку протоку на світові ринки. Проте він додав, що цього недостатньо.

Голова енергетичного агентства попередив, що наслідками конфлікту можуть стати "вищі ціни на бензин, вищі ціни на газ, високі ціни на електроенергію". За його словами, першими це відчують країни, що розвиваються, однак у разі тривалого блокування Ормузької протоки негативні наслідки торкнуться всіх.

"У Європі в нас залишилося, мабуть, запасів авіаційного палива приблизно на шість тижнів. Якщо ми не зможемо відкрити Ормузьку протоку… можу сказати, що незабаром ми почуємо новину про те, що деякі рейси з міста А до міста Б можуть бути скасовані через брак авіаційного палива", — зауважив Бірол.

При цьому після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.

Бірол додав, що навіть якщо мирну угоду укладуть, пошкодження енергетичних обʼєктів внаслідок війни означає, що мине багато місяців, перш ніж відновляться доконфліктні рівні виробництва. Наразі пошкоджені понад 80 ключових обʼєктів у регіоні, з них понад третину — із серйозними або дуже серйозними пошкодженнями. Бірол вважає, що знадобиться до двох років, аби повернутися до довоєнних рівнів виробництва.

Нагадаємо, світові авіакомпанії почали підвищувати тарифи та скорочувати рейси через стрибок цін на паливо. Здатність галузі залишатися прибутковою може залежати від того, чи почнуть споживачі відмовлятися від авіаперельотів.