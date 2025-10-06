До конца года минимум половина оружия на фронте должна быть украинского производства — Зеленський

До конца 2025 года минимум половина оружия на фронте должна быть украинского производства. Также Украина существенно увеличила свой оборонный потенциал — только в сфере производства дронов и ракет в следующем году объем может составить $35 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время Форума оборонных индустрий.

Украина наращивает оборонное производство

"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Несмотря на удары, несмотря на объективную сложность самой этой задачи развития оборонной промышленности, – а оружие – это продукт технологичный и непростой в разработке, производстве и внедрении – при всех сложностях украинцы создают свой национальный оборонный продукт" отметил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что отечественное производство артиллерии налажено рекордно быстро и эффективно. В частности, ежемесячно выпускают около 40 самоходных артиллерийских установок "Богдана". В прошлом году украинские заводы также произвели и поставили на фронт около 2,4 млн минометных и артиллерийских снарядов разных калибров.

"Задачи для производителей, для правительства Украины, для всех привлеченных институтов: не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше украинское оружие. И эта задача должна быть реализована", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина лидирует по развитию и применению дронов

Президент подчеркнул, что украинцы стали первыми в Европе по темпам развития и боевого использования беспилотных систем. Особое внимание он уделил морским дронам, которые превратились в глобальную оборонительную сенсацию. Они помогли вернуть под контроль часть Черного моря и вытеснить российский флот в отдаленные бухты, что вынудило ведущие государства пересмотреть свои морские оборонные стратегии.

Также отмечены эффективные удары беспилотников по российским нефтяным объектам как на яркое проявление украинской силы. Президент отметил широкий спектр отечественной продукции - от FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов, в частности, такие модели, как "Лютый", Fire Point, SHARK и "Бобер". Украинские предприятия обеспечивают большие объемы поставок на фронт и более 40% применяемого там оружия уже украинского производства.

По его мнению, благодаря этим технологиям украинская оборона стала более дальнобойной и эффективной, что повышает способность страны отражать атаки, делать войну для агрессора слишком дорогой и отстаивать безопасность своих городов и общин.

Зеленский: наращиваем дроны и баллистику

Президент сообщил о задаче максимально развернуть производство дронов-перехватчиков и усилить ракетную программу страны. Он напомнил об успешном применении крылатых ракет "Нептун" и отметил, что в будущем Украина должна перейти к регулярному использованию собственных баллистических ракет. Также подчеркнуто, что реальный потенциал отечественного военно-промышленного комплекса превышает существующее финансирование и двусторонние договоренности с партнерами.

"Мы не раз успешно применяли "нептуны" - наши крылатые ракеты, и будет время, когда сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", - заявил он.

Об экспорте оружия

Зеленский сообщил, что Украина перешла на новый этап развития оборонной промышленности и начала создавать совместные производства со стратегическими партнерами. Он отметил необходимость запуска экспорта украинского оружия, которое есть в профиците, чтобы обеспечить финансирование для критически важных видов вооружения на фронте.

Для этого уже поручено правительству и соответствующим органам разработать ключевые элементы системы экспортных поставок. Зеленский также отметил, что достигнуты договоренности по открытию экспортно-импортных платформ в Европе, США и на Ближнем Востоке.

"Задача - до конца года запустить в работу эти ключевые платформы. Рассчитываю, что открытие экспорта, открытие новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций в Украину позволит нам значительно масштабировать нашу оборонную промышленность", - подытожил глава государства.

О поддержке Нидерландов

В мероприятии также принял участие премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны, в том числе в программах противодействия дронам, учитывая последние нарушения воздушного пространства Европы российскими БПЛА. Он отметил способность украинского оборонного комплекса преодолевать вызовы благодаря изобретательности и решительности, что делает Нидерланды заинтересованными в углублении сотрудничества и реализации совместных инициатив.

В ходе встречи Владимир Зеленский отметил орденом князя Ярослава Мудрого I степени Дика Схоофа, а также орденами "За заслуги" III степени командующего Вооруженными силами Норвегии генерала армии Эйрика Кристоферсена и национального директора по вооружению Министерства обороны Нидерландов.

Напомним, правительство приняло решение о дополнительных льготах для исполнителей государственных контрактов в сфере оборонных закупок.