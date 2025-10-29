Німеччина посилює оборону від Росії: контракт на €900 млн розділять Rheinmetall, Helsing і Stark

Німеччина планує укласти контракт на постачання безпілотників-камікадзе, прагнучи посилити оборону від Росії. Замовлення на 900 млн євро отримають Rheinmetall та два молоді оборонні стартапи Helsing та Stark.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За даними джерел видання, знайомих із цим питанням, два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту вартістю близько 300 мільйонів євро кожен.

Контракт на 12 тисяч дронів

Згідно з угодою, три компанії погодяться надати до 12 000 дронів, за словами одного з джерел, знайомих з переговорами, хоча лише частина цієї кількості буде поставлена ​​​​авансом. Очікується, що їх постачатимуть новій німецькій бригаді, дислокованій у Литві, з метою захисту східного флангу НАТО від Росії.

Офіційні угоди ще не підписані, але якщо контракти будуть схвалені бюджетним комітетом німецького парламенту, вони, ймовірно, стануть найбільшими угодами, укладеними двома молодими стартапами.

Несподівана роль Rheinmetall

Найбільший в країні підрядник танків та артилерії — Rheinmetall — також отримає значну частку. Це здивувало деяких керівників галузі, оскільки донедавна компанія не мала власного бойового дрона, хоча й співпрацювала з іноземними виробниками.

Rheinmetall запропонував безпілотник FV-014, який компанія публічно представила у вересні. Він також відомий як Raider, може нести корисне навантаження вагою 5 кг і має дальність польоту 100 км.

Зі свого боку Stark надасть свій озброєний безпілотник Virtus, а Helsing — свій HX-2.

За даними FT, чиновники сподіваються, що розподіл тендеру між трьома компаніями стимулюватиме інновації.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси та ППО.

Підрозділ німецької компанії Luerssen Group NVL з виробництва військових кораблів має чотири верфі та 2100 співробітників. У 2024 році обсяг її продажів склав близько 1 млрд євро.

У 2023 році концерн відкрив своє представництво в Україні.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetal оголосив про придбання підрозділу військових кораблів NVL, що належить Luerssen Group. Цей крок дозволить йому розширити свою присутність у військово-морському секторі та скористатися значним зростанням оборонних бюджетів по всьому континенту.