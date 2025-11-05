Європейські оборонні гіганти Rheinmetall та Leonardo отримали перший контракт від італійської армії

Спільне підприємство, створене європейськими оборонними гігантами Rheinmetall (Німеччина) та Leonardo (Італія), отримало перше велике замовлення від італійської армії на постачання бойових броньованих машин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Деталі замовлення

Спільне підприємство німецької та італійської компаній, що співпрацює в паритетних відносинах та було запущено минулого року, вироблятиме 21 бойову броньовану машину A2CS. Поставка першої одиниці очікується до кінця 2025 року.

Очікується, що Італія замовить загалом 1050 бойових броньованих машин у рамках програми оновлення парку важкої техніки країни, йдеться у заяві компаній.

Стратегічне значення та фінансові очікування

"Співпраця більше не є необов’язковою – це сама суть нашого європейського стратегічного суверенітету", – сказав Девід Ходер, виконавчий голова спільного підприємства.

Фінансові очікування від проєкту є дуже значними. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер у нещодавньому інтерв'ю Reuters повідомив, що спільне підприємство може отримати замовлення з Італії на суму близько 5 мільярдів євро (приблизно 5,83 мільярда доларів) протягом наступних 12 місяців.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси та ППО.

Підрозділ німецької компанії Luerssen Group NVL з виробництва військових кораблів має чотири верфі та 2100 співробітників. У 2024 році обсяг її продажів склав близько 1 млрд євро.

У 2023 році концерн відкрив своє представництво в Україні.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetal оголосив про придбання підрозділу військових кораблів NVL, що належить Luerssen Group. Цей крок дозволить йому розширити свою присутність у військово-морському секторі та скористатися значним зростанням оборонних бюджетів по всьому континенту.