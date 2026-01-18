Стало відомо, коли очікуються перші контракти на експорт української зброї

Перші експортні контракти українських зброярів можуть відбутися у другій половині 2026 року. До того моменту компанії готуватимуть продукт під і стандарти, проводитимуть демонстрації, доводитимуть документацію, сервіс, навчання, забезпечення запчастинами і ремонтною підтримкою.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

"У виробників уже є багато робочих контактів і попередніх напрацювань із партнерами, але реальні поставки впираються у три речі — дозвільний механізм в Україні, цикл тестування і сертифікації на стороні партнерів, їхні закупівельні процедури", — зазначає Федірко.

Також Ігор Федірко додає, що важливою частиною співрпаці у 2026 році буде підготовка каналів входу для партнерів через створені офіси в Берліні та Копенгагені.

"Це про те, щоб шлях від продукту до стандартів, процедур і закупівель у ЄС та НАТО був швидшим і прогнозованішим", — пояснює директор Української ради зброярів.

За його словами, 2026-й стане роком, коли експорт переходить із політичної рамки в робочі правила: перелік профіцитної номенклатури, пілотні рішення, перші контракти, а далі масштабування тільки там, де не страждає пріоритет фронту.

Нагадаємо, понад 90% українських виробників зброї підтримують відкриття експорту.