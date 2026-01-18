Запланована подія 2

Стало известно, когда ожидаются первые контракты на экспорт украинского оружия

Первые экспортные контракты, Украинский совет оружейников
Важна будет и подготовка каналов входа для партнеров Фото: Freepik

Первые экспортные контракты украинских оружейников могут пройти во второй половине 2026 года. К тому моменту компании будут готовить продукт под и стандарты, проводить демонстрации, доказывать документацию, сервис, обучение, обеспечение запчастями и ремонтной поддержкой.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

"У производителей уже много рабочих контактов и предварительных наработок с партнерами, но реальные поставки упираются в три вещи — разрешительный механизм в Украине, цикл тестирования и сертификации на стороне партнеров, их закупочные процедуры", — отмечает Федирко.

Также Игорь Федирко добавляет, что важной частью сотрудничества в 2026 году будет подготовка каналов входа для партнеров через созданные офисы в Берлине и Копенгагене.

"Это о том, чтобы путь от продукта к стандартам, процедурам и закупкам у ЕС и НАТО был более быстрым и прогнозируемым", — объясняет директор Украинского совета оружейников.

По его словам, 2026 год станет годом, когда экспорт переходит из политической рамки в рабочие правила: перечень профицитной номенклатуры, пилотные решения, первые контракты, а дальше масштабирование только там, где не страдает приоритет фронта.

Напомним, более 90% украинских оружейных производителей поддерживают открытие экспорта.

Автор:
Алик Сахно