Експорт української зброї: Зеленський затвердив склад комісії

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Як пише Delo.ua, відповідний указ №109/2026 опублікований на сайті Офіса президента.

Згідно нього, до Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю увійшли 17 осіб.

Хто увійшов до складу комісії

Головою комісії призначено першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгенія Острянського, а його заступниками – заступника міністра оборони Юрія Мироненка та заступника міністра закордонних справ Олександра Міщенка.

Секретарем комісії став керівник департаменту з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та експортного контролю Апарату РНБО Андрій Тивончук.

Також до складу комісії увійшли:

  • заступник секретаря РНБО Давид Алоян;
  • заступник начальника ГУР Костянтин Брожко;
  • народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (за згодою);
  • заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів;
  • заступник міністра юстиції України Людмила Кравченко;
  • заступник голови СЗР Роман Марчук;
  • заступник голови СБУ Ярослав Мережко;
  • заступник голови Державного космічного агентства України Володимир Міхеєв;
  • заступник керівника Офісу президента Павло Паліса;
  • гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін (за згодою)
  • заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов;
  • заступник міністра внутрішніх справ Василь Тетеря;
  • виконувач обов'язків Голови Державної служби експортного контролю Олег Цільвік.

Також цим указом президент скасував дію попереднього рішення про склад комісії, ухваленого в січні минулого року.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив  уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Україна планувала відкрити перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені, також планується відкриття офісів у США та країнах Глобального Півдня.

Автор:
Світлана Манько