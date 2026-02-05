Запланована подія 2

Уряд затвердив оновлений склад заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України затвердив оновлений склад заступників міністра оборони України. Рішення ухвалене в межах подальшої трансформації Міністерства оборони в ефективну управлінську структуру, здатну оперативно досягати визначених цілей у воєнний час.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

Олексій Вискуб призначений першим заступником Міністра оборони України. Із 2019 року він працював першим заступником Міністра цифрової трансформації, де відповідав за розвиток застосунку "Дія", державних сервісів, реінжиніринг процесів і скорочення бюрократії.

З початку повномасштабного вторгнення був залучений до технологічної складової оборони та розвитку військових проєктів Мінцифри, зокрема "Армія дронів", "єБали", "Лінія дронів", дроново-штурмових підрозділів, побудови ешелонів БпЛА-екіпажів і розвитку "малої" ППО. У Міністерстві оборони він відповідатиме за реалізацію ключових проєктів для досягнення цілей війни.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк призначений заступником Міністра оборони України. Має значний практичний досвід у сфері військового управління, логістики та планування. Раніше обіймав посаду першого заступника Міністра оборони, працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, очолював Головне управління логістики. Його участь спрямована на посилення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними управлінськими рішеннями.

Сергій Боєв призначений заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Має міжнародний досвід у сфері економіки, стратегії та розвитку партнерств, працював у провідних консалтингових компаніях, займався питаннями залучення партнерів до українського оборонно-промислового комплексу.

У Міноборони працює з 2024 року, де очолював напрям взаємодії з міжнародними партнерами. Його експертиза сприятиме поглибленню співпраці з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залученню безпекової допомоги і фінансування.

Також у команді Міністерства оборони продовжують роботу:

  • генерал-лейтенант Євген Мойсюк — заступник Міністра, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення;
  • підполковник Юрій Мироненко — заступник Міністра з розвитку інновацій для фронту;
  • Оксана Ферчук — заступниця Міністра, яка очолює напрям цифровізації та цифрової трансформації.

Також нагадаємо, за поданням міністра оборони Михайла Федорова 5 лютого Тараса Чмута було призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Державного оператора тилу (ДОТ). 

Автор:
Тетяна Гойденко