Тараса Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель: що про нього відомо

За поданням міністра оборони Михайла Федорова 5 лютого Тараса Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Державного оператора тилу (ДОТ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", — підкреслив міністр оборони Михайло Федоров.

За участі Чмута оборонне відомство планує реалізувати низку завдань, зокрема:

визначити реальні потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів;

закуповувати те, що показує ефективність на полі бою;

усі закупівлі пов’язати з актуальними потребами та цілями війни;

здійснювати контроль якості та своєчасності постачання;

скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою;

побудувати гнучку та динамічну систему закупівель, яка здатна буде реагувати на інновації;

знизити ціни на закупівлі завдяки прозорій конкуренції та боротьбі з корупцією.

Хто такий Тарас Чмут?

Тарас Чмут – військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Народився 13 жовтня 1991 року у Коростишеві, на Житомирщині. В 2015 році завершив магістратуру Національного авіаційного університету у Києві, здобув кваліфікацію наукового працівника за напрямком "Авіоніка".

Був координатором громадянської мережі "Опора". Він — засновник "Українського мілітарного центру" та голова фонду "Повернись живим".

Як зазначили у Міністерстві оборони, Чмут побудував одну з найбільш результативних і прозорих систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.

Нагадаємо, у січні міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що блогер та волонтер Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.