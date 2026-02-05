Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тараса Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель: що про нього відомо

Тарас Чмут, Михайло Федоров
Тараса Чмута призначено членом наглядової ради АОЗ. / Міноборони

За поданням міністра оборони Михайла Федорова 5 лютого Тараса Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Державного оператора тилу (ДОТ). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", — підкреслив міністр оборони Михайло Федоров.

За участі Чмута оборонне відомство планує реалізувати низку завдань, зокрема:

  • визначити реальні потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів; 
  • закуповувати те, що показує ефективність на полі бою; 
  • усі закупівлі пов’язати з актуальними потребами та цілями війни; 
  • здійснювати контроль якості та своєчасності постачання; 
  • скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою; 
  • побудувати гнучку та динамічну систему закупівель, яка здатна буде реагувати на інновації; 
  • знизити ціни на закупівлі завдяки прозорій конкуренції та боротьбі з корупцією.

Хто такий Тарас Чмут?

Тарас Чмут – військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Народився 13 жовтня 1991 року у Коростишеві, на Житомирщині. В 2015 році завершив магістратуру Національного авіаційного університету у Києві, здобув кваліфікацію наукового працівника за напрямком "Авіоніка".

Був координатором громадянської мережі "Опора". Він — засновник "Українського мілітарного центру" та голова фонду "Повернись живим".

Як зазначили у Міністерстві оборони, Чмут побудував одну з найбільш результативних і прозорих систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.

Нагадаємо, у січні міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що блогер та волонтер Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

Автор:
Тетяна Ковальчук