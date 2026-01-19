Кадрові рішення для оборони: Зеленський та Федоров погодили кандидатуру заступника командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента.

Зеленський зазначив, що після доповіді Федорова було ухвалено рішення про посилення кадрів для зміцнення оборони. Зокрема, йдеться про призначення нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, чиїм пріоритетом стане розвиток малої ППО.

Головна мета цих трансформацій — досягти стовідсоткової ефективності у використанні перехоплювачів та роботі мобільних вогневих груп.

Також під час зустрічі йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська. За словами Президента, має бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.

"Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції", — додав глава держави.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

13 січня Верховна Рада підтримала відставки міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

14 січня, Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра. Напередодні парламенту не вистачило голосів для ухвалення відповідного рішення.