Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ

Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського та звільнила Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Відповідне рішення було ухвалене під час пленарного засідання парламенту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За відповідний проєкт постанови проголосували 235 народних депутатів.

Нагадаємо, 13 січня парламентський комітет ВРУ з питань національної безпеки та оборони повторно розглянув подання президента про звільнення Василя Малюка та підтримав його. За відповідне рішення проголосували 12 членів комітету, один утримався, ще п’ятеро висловилися проти. Під час обговорення представники опозиції наполягали на заслуховуванні доповіді очільника СБУ, водночас представники більшості запевняли, що ситуація перебуває під контролем.

Водночас 12 січня профільний комітет уже розглядав президентське подання, однак тоді воно не набрало необхідної кількості голосів: "за" проголосували семеро членів комітету, шестеро були проти, ще двоє утрималися, тож рішення про звільнення ухвалене не було.

Кадрові перестановки

5 січня Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару — начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Раніше Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ. Він заявив, що залишається в системі СБУ для реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди. Також він наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є запорукою безпеки держави, а впроваджувані президентом України зміни у сфері оборони спрямовані саме на це, подякувавши главі держави за підтримку.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський підкреслював намір провести всі заплановані кадрові зміни, не вдаючись до конкретних імен. Попри широку підтримку з боку військових, партнерів та депутатів, Василь Малюк обрав шлях уникнення конфлікту з главою держави та погодився на відставку.