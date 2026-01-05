Начальник спецпідрозділу "Альфа" Хмара стане виконувачем обов’язків глави СБУ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару — начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі №19/2026, який опублікований на сайті Офісу президента.

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Також указом №18/2026 "Про окремі питання організації діяльності Служби безпеки України" Зеленський закріпив за собою повноваження призначати тимчасово виконуючого обов’язки повноваження голови спецслужби у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності голови СБУ.

Перед цим президент провів особисту зустріч із генерал-майором Хмарою.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу й вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуємо", — написав президент.

Хто такий Євген Хмара

Євген Хмара - український військовик, генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року.

У 2023 році керував спеціальною операцією визволення острова Зміїний від окупантів.

21 березня 2019 року був нагороджений орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.

Що передувало

Раніше Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

В Офісі президента нібито розглядають зміну керівника СБУ через втрату довіри. Водночас у Верховній Раді та серед представників влади наразі немає впевненості, що в парламенті набереться достатня кількість голосів для його звільнення, пишуть видання "РБК-Україна" та "Українська правда".

Раніше на брифінгу Зеленський, хоч і без прізвища, заявив, що проведе всі заміни, які задумав. Незважаючи на широку підтримку військових, партнерів та депутатів, Малюк вирішив не йти на конфлікт із президентом та погодився на відставку. Точна дата та механізм звільнення визначатимуться за участі Верховної Ради.

