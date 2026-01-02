Зеленський призначив Кирила Буданова главою Офісу президента

Володимир Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Зеленський у Телеграм.

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - наголосив президент.

Фото: Кирило Буданов став новим головою ОП

Він додав, що Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Також Зеленський доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

Нагадаємо, з лютого 2020-го Офіс президента очолював Андрій Єрмак

Він звільнився з посади голови Офісу президента наприкінці листопада.

Що відомо про Буданова

Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві.

Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ (2003—2007), факультет аеромобільних військ, після закінчення якого служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони

5 серпня 2020 року указом президента України призначений начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

З травня 2022 року очолює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та з липня 2022 комітет з питань розвідки при президентові України.

У вересні 2023 року Буданов вступив до аспірантури "Острозької академії". У 2024 році закінчив Києво-Могилянську бізнес-школу,