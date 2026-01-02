Запланована подія 2

Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса президента

Кирилл Буданов
Владимир Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский в Телеграмм.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Буданов имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов.

Также Зеленский поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Напомним, с февраля 2020-го Офис президента возглавлял Андрей Ермак.

Он уволился с должности главы Офиса президента в конце ноября.

Что известно о Буданове

Буданов родился 4 января 1986 в Киеве.

Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (2003—2007), факультет аэромобильных войск, по окончании которого служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны

5 августа 2020 г. указом президента Украины назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С мая 2022 года возглавляет Координационный штаб по обращению с военнопленными и с июля 2022 года комитет по разведке при президенте Украины.

В сентябре 2023 года Буданов поступил в аспирантуру "Острожской академии". В 2024 году окончил Киево-Могилянскую бизнес-школу,

Автор:
Светлана Манько