Перезагрузка офиса президента. Зеленский объявил об отставке Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. 29 ноября глава государства проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Я хочу, чтобы ни у кого не было вопросов к Украине. Поэтому сегодня – следующие внутренние решения. Первое, произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрея за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была патриотической позицией", – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что в отношении нового руководителя Офиса президента завтра, 29 ноября, он проведет консультации с кандидатами на этот пост.

Кроме того, по словам главы государства, вскоре состоятся переговоры по мирному плану с участием представителей Украины: начальника Генштаба, представителей МИД, секретаря СНБО и разведки.

"И когда у нас у всех есть такой внешний вызов – война, мы должны быть внутри крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип", – отметил президент.

Зеленский также объявил о новых встречах с американской стороной.

Вскоре после обращения Зеленского на сайте Офиса президента был опубликован указ об увольнении Ермака.

Об обысках у Ермака

Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Журналистам "Украинской правды" удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

В то же время нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал". Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Сам Ермак заявил, что во время обысков никаких препятствий у следователей не было.

Добавим, ужин 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение об увольнении принято не было.

О деле Миндича

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерша энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции, ранее возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко отправили в отставку.