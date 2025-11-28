"С моей стороны – полное содействие": Ермак прокомментировал обыски у себя дома

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что антикоррупционные органы пришли к нему домой с обысками и пообещал содействовать расследованию.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал в своих соцсетях.

"Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - подчеркнул Ермак.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, сотрудники НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

Что известно

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

Нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал".

Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Зеленский не уволил Ермака

Напомним, ужин 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение относительно увольнение принято не было.

19 ноября представители политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением о необходимости создания новой коалиции и нового правительства в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП. Ее опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Важно, чтобы деятельность Офиса президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам. Мы убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения", - отмечалось в обращении.

Сколько депутатов от "слуг" подписало это заявление и кто именно его подписал, Потураев не уточнил.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал не воспринимать это как позицию всей фракции.