Дело Миндича: депутаты партии "Слуга народа" призвали создать новое правительство и коалицию – заявление

Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП.

Как пишет Delo.ua, соответствующее заявление опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Нетронутых" не должно быть

В результате разоблачения масштабных коррупционных сделок на высших ступенях государственного управления и последующего кризиса доверия к ключевым институтам власти, народные депутаты Украины — представители фракции политической партии "Слуга народа", заявили, что все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки под орудием.

"Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастными к деятельности этой группировки - к ним также должны быть применены жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины", - говорится в заявлении.

Также депутаты выразили полную поддержку НАБУ и САП.

"Все органы государственной власти — без исключения — должны способствовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд. Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины", - подчеркнули нардепы.

Коалиция национальной стойкости

Ради восстановления доверия украинцев и наших международных партнеров к государству депутаты призвали немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости.

После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, относительно формирования правительства национальной устойчивости, которое должно быть:

сформирован без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей",

составлен из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих областях,

ориентирован на выполнение четко определенного антикризисного мандата.

Также нардепы убеждены, что власти должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики.

"Важно, чтобы деятельность Офиса президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной какого-либо неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам. Мы убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения", - отмечается в обращении.

Сколько депутатов от "слуг" подписало это заявление и кто именно его подписал Потураев не уточнил.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министра энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.