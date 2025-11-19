Запланована подія 2

Читати українською

В НАБУ подтвердили обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз"

В НАБУ подтвердили обыски у директора по безопасности "Нефтегаза" / НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро 19 ноября провели обыск у директора по безопасности газопоставляющей компании (ГК) "Нафтогаз Украины" Виталия Бровко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины"", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали.

"Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Эти меры не касаются деятельности "Нафтогаза", - отмечают в НАБУ.

Отмечается, что другие детали не разглашаются с целью сохранения тайны досудебного расследования.

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ якобы проводит обыски в "Нафтогазе", в частности у Виталия Бровко, у которого, по словам депутата, уже забрали телефон.

"НАБУ прямо сейчас проводит обыски в "Нафтогазе", – написал он.

Гончаренко также сообщил, что до прихода в команду главы "Нефтегаза" Сергея Корецкого, Бровко работал в Офисе генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР.

Об обысках также сообщала   "Экономическая правда". По ее данным, следственные действия могут быть связаны с "пленками Миндича" и деятельностью Бровко на его предыдущей должности в Офисе генпрокурора.

В свою очередь группа "Нафтогаз" опровергла информацию об обысках в офисах компании, распространяющейся в СМИ.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре множество различных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с   прибылью почти в 38 млрд грн,   что превышает показатель 2023 на 15 млрд грн или на 64%.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля избрал новым председателем правления Сергея Корецкого.

Автор:
Светлана Манько