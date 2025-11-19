В НАБУ підтвердили обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз"

Детективи Національного антикорупційного бюро 19 листопада провели обшук у директора з безпеки газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" Віталія Бровка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України", – йдеться у повідомленні.

В НАБУ зауважують, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

"Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Ці заходи не стосуються діяльності "Нафтогазу", – наголошують в НАБУ.

Зазначається, що інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ нібито проводить обшуки в "Нафтогазі", зокрема у Віталія Бровка, у якого, за словами депутата, вже забрали телефон.

"НАБУ прямо зараз проводить обшуки в "Нафтогазі", – написав він.

Гончаренко також повідомив, що до приходу у команду очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, Бровко працював в Офісі генпрокурора, відповідав за нагляд за ДБР.

Про обшуки також повідомляла "Економічна правда". За її даними, слідчі дії можуть бути пов’язані з "плівками Міндіча" та діяльністю Бровка на його попередній посаді в Офісі генпрокурора.

Своєю чергою група "Нафтогаз" спростувала інформацію про обшуки в офісах компанії, що поширюється у ЗМІ.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни – АТ "Укргазвидобування" – і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів – АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького.