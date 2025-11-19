- Категорія
У ЗМІ з'явилася інформація про обшуки в "Нафтогазі", в компанії спростовують
Група "Нафтогаз" спростувала інформацію про обшуки в офісах компанії, що поширюється у ЗМІ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.
"Жодних обшуків в офісах групи "Нафтогаз" не проводиться. Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі також зазначили, що група "Нафтогаз" активно сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів щодо всіх без винятку працівників компанії, і у разі виявлення порушень будуть оперативно вжиті відповідні заходи.
Що передувало?
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ нібито проводить обшуки в "Нафтогазі", зокрема у директора з безпеки Віталія Бровка, у якого, за словами депутата, вже забрали телефон.
"НАБУ прямо зараз проводить обшуки в "Нафтогазі", – написав він.
Гончаренко також повідомив, що до приходу у команду очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, Бровко працював в Офісі генпрокурора, відповідав за нагляд за ДБР.
Про обшуки також повідомляла "Економічна правда". За її даними, детективи Національного антикорупційного бюро зранку 19 листопада провели обшук у директора з безпеки групи "Нафтогаз" Віталія Бровка у центрі Києва.
За інформацією джерел видання, слідчі дії можуть бути пов’язані з "плівками Міндіча" та діяльністю Бровка на його попередній посаді в Офісі генпрокурора.
Пізніше "Економічна правда" уточнила, що не повідомляла про обшуки в офісах компанії – йшлося лише про слідчі дії, які проводилися в центрі Києва.
Про "Нафтогаз"
Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни – АТ "Укргазвидобування" – і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів – АТ "Укртранснафта".
Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького.