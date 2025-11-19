В СМИ появилась информация об обысках в "Нафтогазе", в компании опровергают

Группа "Нафтогаз" опровергла информацию об обысках в офисах компании, распространяющейся в СМИ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Никаких обысков в офисах группы "Нафтогаз" не производится. Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В прессслужбе также отметили, что группа "Нафтогаз" активно способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов по отношению ко всем без исключения работникам компании, и в случае выявления нарушений будут оперативно приняты соответствующие меры.

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ якобы проводит обыски в "Нафтогазе", в частности у директора по безопасности Виталия Бровко, у которого, по словам депутата, уже забрали телефон.

"НАБУ прямо сейчас проводит обыски в "Нафтогазе"", – написал он.

Гончаренко также сообщил, что до прихода в команду главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, Бровко работал в Офисе генпрокурора, отвечал за надзор за ДБР.

Об обысках также сообщала "Экономическая правда". По ее данным, детективы Национального антикоррупционного бюро утром 19 ноября провели обыск у директора по безопасности "Нафтогаза" Виталия Бровко в центре Киева.

По информации источников, следственные действия могут быть связаны с "пленками Миндича" и деятельностью Бровко на его предыдущей должности в Офисе генпрокурора.

Позже "Экономическая правда" уточнила, что не сообщала об обысках в офисах компании – речь шла только о следственных действиях, проводимых в центре Киева.

Обновлено в 13:55. Детективы НАБУ подтвердили, что провели обыск у директора по безопасности газопоставляющей компании (ГК) "Нафтогаз Украины" Виталия Бровко. В бюро говорят, что ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщалось. Меры не касаются деятельности "Нафтогаза".

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре множество различных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 на 15 млрд грн или на 64%.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля избрал новым председателем правления Сергея Корецкого.