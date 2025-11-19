Справа Міндіча: депутати партії "Слуга народу" закликали створити новий уряд та коаліцію – заява

Представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили з заявою про створення нової коаліції і нового уряду у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.

Як пише Delo.ua, відповідну заяву опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Недоторканих" не повинно бути

Внаслідок викриття масштабних корупційних оборудок на найвищих щаблях державного управління і послідуючу кризу довіри до ключових інститутів влади, народні депутати України — представники фракції політичної партії "Слуга народу", заявили, що всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно.

"Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання - до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України", - йдеться в заяві.

Також депутати висловили повну підтримку НАБУ і САП.

"Усі органи державної влади — без винятку — повинні сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду.Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними і суперечать національним інтересам України", - наголосили нардепи з правлячої коаліції..

Коаліція національної стійкості

Задля відновлення довіри українців та наших міжнародних партнерів до держави, депутати закликали негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості.

Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування уряду національної стійкості, який має бути:

сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей",

складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах,

орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату.

Також нардепи переконані, що влада повинна повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення", - наголошується у зверненні.

Скільки депутатів від "слуг" підписало цю заяву і хто саме її підписав Потураєв не уточнив.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.