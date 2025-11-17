Представники МВФ відкрито заявляють про втрату довіри до влади після корупційного скандалу

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) через корупційний скандал в енергетиці відкрито заявляють про втрату довіри до української влади під час перемовин про нову програму співпраці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він розповів, що зустрівся з представниками місії МВФ.

Нагадаємо, місія МВФ сьогодні розпочала роботу в Україні щодо запуску нової програми розширеного фінансування (EFF).

Втрата довіри

Гетманцев зауважив, що напевно, це найважча зустріч за увесь час, важча навіть ніж у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії.

"Велика наша проблема — втрата довіри партнерів, у звʼязку з останніми корупційними скандалами, про що партнери говорять відкрито. Довіра — це капітал, який створюється роками, і втратити який можна за одну негідну мить", - підкреслив Гетманцев.

Він сподівається, що сьогодні є шанс відновити довіру швидкими і рішучими діями по очищенню владної вертикалі, від тих «менеджерів», які виявилися ефективними не у тому в чому було потрібно.

"І якщо ми не зробимо цього і втратимо шанс — можемо втратити країну. Наші величезні потреби (умисно не буду спекулювати цифрами) у фінансуванні на найближчі роки ніхто покривати не буде", - переконаний Гетманцев.

Він додав, що аби отримати підтримку, владі доведеться провести реальні, але потрібні реформи, та взяти на себе дуже важкі рішення.

Раніше в МВФ заявляли, що найновіші викриті факти корупції в енергетичному секторі України підкреслюють важливість просування антикорупційних реформ. Захист антикорупційних інституцій є критично важливими елементами для України, яка продовжує залежати від підтримки міжнародної спільноти.

Про нову програму МВФ

МВФ наразі утримується від коментарів щодо конкретних деталей можливої майбутньої програми з Україною.

Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на чотири роки (з 2026-го по 2029 рік).

МВФ переконав уряд України переглянути дефіцит фінансування до кінця 2027 року. Наразі озвучується сума у 65 млрд доларів.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, уряд України планує обговорити новий план фінансування. Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки

Переговори щодо наступного пакету фінансування можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені російські активи для забезпечення фінансової допомоги.

МВФ висловлював стурбованість щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може сягнути $8 мільярдів. Зокрема, фонд турбують податкові пільги для бізнесу, а також пропозиція про безкоштовний проїзд залізницею.

Зокрема, МВФ: