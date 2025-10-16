Глава МВФ приїде до України, щоб обговорити новий кредит: переговори можуть бути складними

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва планує візит до Києва, де обговорюватимуться питання нового кредитного пакета для України.

Зазначається, що приїзд очільниці МВФ відбудеться в умовах запиту українського уряду на другий пакет допомоги після отримання попереднього фінансування в 15,6 мільярда доларів.

Переговори можуть бути складними

Переговори щодо наступного пакету можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені російські активи для забезпечення фінансової допомоги.

Україна також збільшила прогноз потреб у фінансуванні до 65 мільярдів доларів до 2027 року, що підкреслює необхідність стабільного зовнішнього фінансування в умовах війни.

За попередніми оцінками, загальний обсяг нового пакету може сягнути близько 8 мільярдів доларів, а переговори з київськими чиновниками планується розпочати вже у листопаді.

"Наші співробітники продовжують активно взаємодіяти з українською владою щодо макроекономічної політики, спрямованої на підтримку стабільності, фінансування необхідних витрат та відновлення стійкості боргу, з метою подальшої підтримки з боку МВФ", – наголосили у фонді.

Візит Георгієвої символізує підтримку України з боку МВФ і міжнародної спільноти, оскільки фонд раніше не надавав допомогу країнам, що перебувають у стані війни.

Востаннє очільниця МВФ відвідувала Київ у лютому 2023 року, приблизно через рік після початку широкомасштабного вторгнення.

Свириденко обговорила з керівництвом МВФ нову програму для України на 2026-2029 роки

15 жовтня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася із Крісталіною Георгієвою на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку.

Вони говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність.

"У межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США. Вона вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни у Європі. Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої", – наголосила Свириденко.

За її словами, український уряд радий почути позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі співпраці.

"Окремо хочу подякувати всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці. Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні. Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом", – підкреслила Свириденко.

Про нову програму МВФ

МВФ наразі утримується від коментарів щодо конкретних деталей можливої майбутньої програми з Україною.

Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на чотири роки (з 2026-го по 2029 рік).

МВФ переконав уряд України переглянути дефіцит фінансування до кінця 2027 року. Наразі озвучується сума у 65 млрд доларів.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ вже у 2026 році.