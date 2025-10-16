Глава МВФ приедет в Украину, чтобы обсудить новый кредит: переговоры могут быть сложными

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева планирует визит в Киев, где будут обсуждаться вопросы нового кредитного пакета для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Приезд главы МВФ состоится в условиях запроса украинского правительства на второй пакет помощи после получения предварительного финансирования в 15,6 миллиарда долларов.

Переговоры могут быть сложными

Ожидается, что переговоры по следующему пакету могут оказаться сложными, поскольку МВФ нуждается в гарантиях от союзников Украины, что они начнут использовать замороженные российские активы для обеспечения финансовой помощи.

Украина также увеличила прогноз потребности в финансировании до 65 миллиардов долларов к 2027 году, что подчеркивает необходимость стабильного внешнего финансирования в условиях войны.

По предварительным оценкам, общий объем нового пакета может составить около 8 миллиардов долларов, а переговоры с киевскими чиновниками планируется начать уже в ноябре.

" Наши сотрудники продолжают активно взаимодействовать с украинскими властями по макроэкономической политике, направленной на поддержание стабильности, финансирование необходимых расходов и восстановление устойчивости долга, с целью дальнейшей поддержки со стороны МВФ ", - подчеркнули в фонде.

Визит Георгиевой символизирует поддержку Украины со стороны МВФ и международного сообщества, поскольку фонд ранее не оказывал помощи находящимся в состоянии войны странам.

В последний раз глава МВФ посещала Киев в феврале 2023 года, примерно через год после начала широкомасштабного вторжения.

Свириденко обсудила с руководством МВФ новую программу для Украины на 2026-2029 годы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с Кристиной Георгиевой на ежегодной финансовой неделе МВФ и Всемирного банка.

Они говорили о продолжении сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую устойчивость.

"В рамках действующей программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно прошла рекордные восемь просмотров и привлекла 10,6 млрд долларов США. Она уже помогла Украине сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях неопределенности и вызовов наибольшей за последние 80 лет войны в Европе. Для нас важно, чтобы следующая программа стала непрерывным продолжением предыдущей", - отметили в пресс-службе.

По ее словам, украинское правительство рад услышать положительную оценку состояния дел со стороны руководства МВФ и прогресса в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик, имеющихся в программе сотрудничества.

"Отдельно хочу поблагодарить всю команду МВФ за смелость приезжать в Киев, общаться с предпринимателями и видеть реальную ситуацию на месте. Мы всегда рады приветствовать вас в Украине, ценим это и считаем важным проявлением поддержки и вовлеченности в помощь Украине. Договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время", - подчеркнула Свитеренко.

О новой программе МВФ

МВФ пока воздерживается от комментариев по поводу конкретных деталей возможной будущей программы с Украиной.

Новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на четыре года (с 2026 по 2029 год).

МВФ убедил правительство Украины пересмотреть дефицит финансирования до конца 2027 года. В настоящее время озвучивается сумма в 65 млрд долларов,

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ уже в 2026 году.