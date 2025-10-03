Как Украина (не)выполняет маяки МВФ: ситуация накануне девятого пересмотра программы EFF

Украина 9 сентября официально обратилась в МВФ с просьбой о новой программе сотрудничества на следующие годы. Украина рассчитывает на положительное решение Совета директоров МВФ до конца года. Часть невыполненных структурных маяков из текущей программы могут войти в новую программу с МВФ. Ожидается, что девятый пересмотр действующей программы МВФ состоится ориентировочно в ноябре-декабре. Фонд будет оценивать выполнение количественных критериев эффективности и структурных маяков по состоянию на конец сентября 2025 года. Всего до конца сентября Украина должна была выполнить 9 структурных маяков.

По состоянию на конец сентября Украина выполнила шесть маяков, два из которых с задержкой. Один маяк находится в процессе выполнения. Еще два маяка остаются невыполненными. Речь об отмене "правок Лозового" и пересмотре процесса отбора и назначения членов наблюдательных советов государственных предприятий. Украина еще может выполнить их с задержкой (несвоевременно).

Delo.ua подготовило обзор состояния выполнения маяков, которые будут оцениваться во время следующего, девятого, пересмотра текущей программы МВФ. Обзор подготовлен на основе мониторинга выполнения программы МВФ и помощи ЕС от консорциума RRR4U за сентябрь 2025 года.

Выполненные маяки МВФ

Новые требования налоговой отчетности для операторов цифровых платформ

(конец апреля 2025 года)

Украинские власти подтвердили МВФ свою приверженность упорядочению в среднесрочной перспективе упрощенной системы налогообложения, которая предоставляет широкие возможности для уклонения от уплаты налогов.

Еще в августе 2024 года в Минфине обсудили с операторами цифровых платформ концепцию введения отчетности о доходах своих пользователей. Минфин хочет установить для операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркетплейсы и приложения для продажи товаров и предоставления услуг, обязанность осуществлять сбор определенной информации о пользователях таких цифровых ресурсов и ежегодно предоставлять в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, получаемых от осуществления определенных видов деятельности.

Такие меры преследуют целью улучшение администрирования налогов и расширение налоговой базы, увеличивая тем самым объем собранных налогов.

Новые требования в виде законопроекта Кабмин одобрил 29 апреля. В Верховной Раде законопроект №13232 зарегистрировали еще 30 апреля, но уже 17 июля документ был отозван. 27 августа правительство одобрило новый проект закона и собирается вносить его в парламент.

Своевременное представление Бюджетной декларации на 2026-2028 годы

(конец июня 2025 года)

Восстановление среднесрочного бюджетного планирования — среди важных фокусов программы МВФ. Именно поэтому многие маяки посвящены его восстановлению и эффективному внедрению. Восстановление среднесрочного бюджетного планирования увеличивает предсказуемость, прозрачность и эффективность фискальной политики.

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы на своем заседании 27 июня. Следовательно, структурный маяк выполнен. Следующим шагом будет представление правительством Бюджетной декларации 2026-2028 на рассмотрение Верховной Рады.

Принятие Стратегическим инвестиционным советом Единого проектного портфеля

(конец августа 2025 года)

В программе МВФ одной из реформ, которой уделяют большое внимание, является реформа системы управления публичными инвестициями. Ей уже был уделен ряд структурных маяков, начиная с принятия дорожной карты реформы в декабре 2023 года.

Реформа призвана внедрить целостную, эффективную и прозрачную систему управления публичными финансами на национальном и региональном уровне.

В сентябре 2024 года был сформирован пилотный Единый проектный портфель (SPP, Single project pipeline).

Согласно новому структурному маяку, добавленному в ходе 8-го пересмотра программы МВФ, Стратегический инвестиционный совет принял Единый проектный портфель публичных инвестиций на 2026 год.

Публикация отчета по результатам внешнего аудита НАБУ

(перенесен на конец июля 2025 года с февраля 2025 года)

Вопрос проведения внешнего аудита НАБУ уже достаточно давно на украинской повестке дня. На необходимость его проведения неоднократно указывали и Международный валютный фонд, и Европейская комиссия. В Меморандуме об экономической и финансовой политике от 5 декабря 2018 года украинская сторона пообещала до конца июля 2019 завершить внешний аудит НАБУ. Однако маяк так и не был реализован.

В рамках текущей программы у Украины также были проблемы с аудитом НАБУ. Ведь первоначально он должен был быть завершен до конца сентября 2024 года. В начале сентября Кабмин лишь утвердил состав Комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ. Аудит НАБУ не удалось завершить до седьмого пересмотра программы, и сроки его выполнения были перенесены на конец июля 2025 года.

В то же время, 2 мая 2025 года на сайте Кабинета министров был обнародован отчет по результатам внешней независимой оценки (аудита) НАБУ за период с марта 2023 года по ноябрь 2024 года.

Результаты аудита глава Комиссии Роберт Вестбрукс прокомментировал так: "Мы оценили работу НАБУ как достаточно эффективную в расследованиях и международном сотрудничестве. В целом мы оценили деятельность НАБУ как умеренно эффективную и предоставили рекомендации по дальнейшему повышению эффективности его деятельности".

Маяки, выполненные с задержкой

Назначение нового главы БЭБ

(конец июля 2025 года, перенесен с конца февраля 2025 года)

Этот маяк — продолжение предыдущего маяка о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Если предыдущий маяк требовал только вступления соответствующего закона в силу, то новый маяк преследует цель имплементации реформы БЭБ. БЭБ должно сосредоточиться на крупных экономических и финансовых преступлениях, а его аналитическая способность должна быть усилена. Закон также должен закрепить надежные механизмы обеспечения прозрачности, подотчетности и добродетели.

Новый глава БЭБ утвердит порядок проведения аттестации сотрудников Бюро и сформирует аттестационную комиссию в течение трех месяцев со дня своего назначения. Меры по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма и сотрудничество с Госфинмониторингом также должны быть использованы для дальнейшего содействия выявлению налоговых преступлений и контрабанды. Это требует усиления аналитических возможностей органов власти и обмена информацией.

Нового главу БЭБ предстояло избрать до конца февраля 2025 года. Украина не успела выполнить этот маяк вовремя, поскольку конкурсный процесс в тот момент находился только на начальных этапах. В седьмом пересмотре МВФ сместил дедлайн маяка на июль 2025 года. В конце июня победителем конкурса стал Александр Цивинский, но Кабмин вопреки закону отказывался назначать его на должность. Правительство таки назначило Цивинского на должность директора БЭБ 6 августа 2025 года. Следовательно, маяк выполнен с задержкой (несвоевременно).

Независимая проверка соответствия и добродетели членов НКЦБФР

(конец августа 2025 года, перенесен с конца июня 2025 года)

Для укрепления институциональной основы и эффективности, а также для устранения задержки с началом проверки соответствия и благонадежности (не выполненный структурный маяк) НКЦБФР проведет независимую проверку соответствия и благонадежности главы и членов НКЦБФР.

Украина не выполнила этот маяк вовремя и в обновленной программе его дедлайн перенесли на конец августа 2025 года. Работа над выполнением соответствующего маяка продолжается. По информации СМИ, постоянные затягивания и срывы дедлайнов могут вызвать замену Руслана Магомедова на должности главы НКЦБФР.

По состоянию на конец августа не было ни одной публичной информации по выполнению этого маяка. Неофициальная информация о том, что проверку провели, появилась только в середине сентября. Впрочем, глава НКПЦФР Магомедов считает, что результаты проверки конфиденциальны и обнародованию не подлежат.

Маяки в процессе выполнения

Минфин, Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны разработать операционный план обновления IТ стратегии

(конец сентября 2025 года)

Этим структурным маяком предусмотрено, что Минфин вместе с ГНС и ГТС разработают операционный план по внедрению обновленной IТ стратегии. Стратегия должна предусматривать важные шаги по цифровизации, необходимые для внедрения Национальной стратегии доходов, принятой в конце 2023 года.

План определит шаги по цифровой трансформации ГНС и ГТС с фокусом на модернизацию и консолидацию IТ систем.

В настоящее время отдельные меры предотвращения уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговой нагрузки имеют ограниченную эффективность, поскольку ГНС и ГТС используют различные IТ системы, не позволяющие обмен информацией между разными реестрами и базами данных двух служб. В 2019 году правительство приняло постановление о cоздании единой IТ системы для ГНС и ГТС, но это не было внедрено. При этом потребность в консолидации осталась высокой.

Согласно имеющейся информации, созданная группа приняла операционный план обновления IТ стратегии 26 сентября. Поэтому, вероятно, этот индикатор будет своевременно выполнен.

Не выполненные маяки

Отмена "правок Лозового" и разрешение САП управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи

(перенесен с декабря 2024 года на конец июля 2025 года)

Структурный маяк предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности:

предоставление возможности генеральному прокурору делегировать САП управление запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи в связи с расследованием коррупционных преступлений;

отмена обязательного закрытия досудебных расследований в связи с истечением сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении (так называемые "правки Лозового"*);

предоставление следственному судье полномочия по истечении предельного срока и по ходатайству обвиняемого или потерпевших лиц своевременно побуждать прокуроров принять решение относительно досудебного расследования (закрытие производства или завершение досудебного расследования) или отказать в удовлетворении ходатайства.

Вопрос отмены "правок Лозового" уже давно стоит на украинской повестке дня. Послы стран "Большой семерки" (G7) еще в письме от ноября 2023 года спикеру парламента отметили необходимость отменить в УПК ограничения сроков досудебного расследования до сообщения о подозрении, "чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел".

В декабре 2023 года Верховная Рада частично отменила "правки Лозового". Неудивительно, что меморандум с МВФ от 17 июня 2024 года был дополнен маяком об отмене "правок Лозового".

*под "Правками Лозового" понимают ряд изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный, Уголовный процессуальный кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства Украины и другие нормативно-правовые акты, предложенные народным депутатом Андреем Лозовым.

Пересмотр процесса отбора и назначения членов наблюдательных советов государственных предприятий и принятие соответствующих изменений в подзаконные акты правительства

(конец августа 2025 года)

Реформирование корпоративного управления на государственных предприятиях продолжается. В марте 2024 года президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления" (№ 3587-IX), который запустил новый этап реформы.

Следующим этапом является его полная имплементация. В частности, правительство приняло порядок оценки достижения госпредприятиями целей из писем ожиданий собственника, порядок отчетности наблюдательных советов, порядок оценки их деятельности.

В Меморандуме об экономической и финансовой политике от 21 марта 2025 года украинская сторона обязалась в консультациях со специалистами МВФ и международными партнерами пересмотреть процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов госпредприятий и внести изменения в соответствующие подзаконные акты правительства.

Первый этап пересмотра предполагает повышение эффективности работы Номинационного комитета, в частности, путем стандартизации документации, касающейся найма на работу, и повышения прозрачности решений комитета. В то же время будет принята дорожная карта более существенных среднесрочных реформ по отбору членов наблюдательных советов госпредприятий.

В частности, дорожная карта будет направлена на:

упорядочение и централизацию процедуры отбора кандидатов в наблюдательные советы, в частности посредством согласованного с МФО процесса мониторинга;

четкое определение и разграничение ролей и обязанностей ключевых лиц, принимающих решение;

повышение эффективности каждого отдельного этапа процесса и, таким образом, сокращение времени на завершение отбора;

обеспечение надлежащего состава наблюдательных советов с учетом профиля госпредприятий и необходимых компетенций;

усовершенствование процесса адаптации новых членов правления.

Напомним, Международный валютный фонд пока воздерживается от комментариев по поводу конкретных деталей возможной будущей программы МВФ с Украиной. Переговоры по ней продолжатся во время ежегодного собрания фонда в Вашингтоне 13-18 октября.

Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $150-170 млрд для новой четырехлетней программы с МВФ.

1 июля в государственный бюджет Украины поступил девятый транш в размере около 500 млн долларов США (373,53 млн СДР) от МВФ в рамках действующей четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Это стало результатом восьмого просмотра программы сотрудничества EFF.

Украина ждет девятого просмотра.