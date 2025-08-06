Правительство назначило Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности

Кабинет министров на заседании 6 августа назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Ранее Цивинский, победивший в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, успешно прошел полиграф, а Служба безопасности Украины передала Кабинету министров результаты проверки.

"После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа – нет возражений относительно его кандидатуры", – отметила глава правительства.

Она добавила, что правительство ожидает обновления работы БЭБ, укрепления институции и достижения весомого уровня доверия между бюро и украинскими предпринимателями, а также отметила важность, чтобы "экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства".

Цивинский победил в конкурсе еще 24 июня. Он получил единогласную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий. Его кандидатура была подана в Кабмин 30 июня, однако правительство отклонило ее 7 июля, составшись на предостережения СБУ.

В ходе заседания выяснилось, что у Александра Цивинского есть родственники с гражданством Российской Федерации. По словам самого кандидата, российский паспорт есть у его отца, с которым он не поддерживает никаких контактов уже несколько лет.

Цивинский добавил, что он неоднократно проходил проверки службы за последние десять лет, и у него не было никаких проблем с допуском к тайной информации.

Украинский бизнес ранее обратился к президенту, спикеру Верховной Рады и премьеру с просьбой пересмотреть решение правительства о неназначении директора БЭБ, избранного по результатам конкурса. Перезагрузка БЭБ в течение трех лет остается ключевым требованием бизнеса и международных партнеров.