Цивинский прошел полиграф: кандидат на должность главы БЭБ ожидает назначения

Победивший в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский успешно прошел полиграф, а Служба безопасности Украины уже передала Кабинету министров результаты проверки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

Напомним, 1 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что кандидат на должность главы БЭБ обязательно пройдет полиграф во избежание манипуляций.

Сам Цивинский, возглавляющий одно из подразделений детективов в НАБУ и имеющий доступ к государственной тайне, неоднократно отмечал открытость к проверкам.

Цивинский победил в конкурсе еще 24 июня. Его кандидатура была подана в Кабмин 30 июня, однако правительство отклонило ее 7 июля, ссылаясь на оговорку СБУ.

По словам Цивинского, он неоднократно проходил проверки службы за последние десять лет, и у него не было никаких проблем с допуском к тайной информации.

Украинский бизнес обратился к президенту, спикеру Верховной Рады и премьеру с просьбой пересмотреть решение правительства о неназначении директора БЭБ, избранного по результатам конкурса. Перезагрузка БЭБ три года остается ключевым требованием бизнеса и международных партнеров.

В настоящее время обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.

Добавим, что кроме БЭБ, проверку на полиграфе будут вынуждены проходы и сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне. Ее организацией будет заниматься Служба безопасности Украины.