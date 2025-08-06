Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,03

EUR

48,35

+0,70

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,22

48,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цивинский прошел полиграф: кандидат на должность главы БЭБ ожидает назначения

сбу, приобрету
Александр Цивинский прошел полиграф перед назначением главой БЭБ

Победивший в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский успешно прошел полиграф, а Служба безопасности Украины уже передала Кабинету министров результаты проверки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

Напомним, 1 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что кандидат на должность главы БЭБ обязательно пройдет полиграф во избежание манипуляций.

Сам Цивинский, возглавляющий одно из подразделений детективов в НАБУ и имеющий доступ к государственной тайне, неоднократно отмечал открытость к проверкам.

Цивинский победил в конкурсе еще 24 июня. Его кандидатура была подана в Кабмин 30 июня, однако правительство отклонило ее 7 июля, ссылаясь на оговорку СБУ.

По словам Цивинского, он неоднократно проходил проверки службы за последние десять лет, и у него не было никаких проблем с допуском к тайной информации.

Украинский бизнес обратился к президенту, спикеру Верховной Рады и премьеру с просьбой пересмотреть решение правительства о неназначении директора БЭБ, избранного по результатам конкурса. Перезагрузка БЭБ три года остается ключевым требованием бизнеса и международных партнеров.

В настоящее время обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.

Добавим, что кроме БЭБ, проверку на полиграфе будут вынуждены проходы и сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне. Ее организацией будет заниматься Служба безопасности Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко