Цивінський пройшов поліграф: кандидат на посаду очільника БЕБ очікує призначення

Олександр Цивінський, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, успішно пройшов поліграф, а Служба безпеки України вже передала Кабінету міністрів результати перевірки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

Нагадаємо, 1 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що кандидат на посаду очільника БЕБ обов’язково пройде поліграф для уникнення маніпуляцій.

Сам Цивінський, який очолює один із підрозділів детективів у НАБУ та має доступ до державної таємниці, неодноразово наголошував на відкритості до перевірок.

Цивінський переміг у конкурсі ще 24 червня. Його кандидатуру було подано до Кабміну 30 червня, однак уряд відхилив її 7 липня, посилаючись на застереження СБУ.

За словами Цивінського, він неодноразово проходив перевірки Служби за останні десять років, і в нього не було жодних проблем з допуском до таємної інформації.

Український бізнес звернувся до президента, спікера Верховної Ради та прем’єра з проханням переглянути рішення уряду про непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу. Перезавантаження БЕБ три роки залишається ключовою вимогою бізнесу та міжнародних партнерів.

Наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.

Додамо, що окрім БЕБ, перевірку на поліграфі будуть змушені проходи і співробітники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Її організацією займатиметься Служба безпеки України.