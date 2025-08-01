Поліграф для прозорості: Цивінський пройде перевірку перед призначенням в БЕБ

Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський погодився пройти поліграф.

Як пише Delo.ua, про це повідомила віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Поліграф перед призначенням

За її словами, уряд уже отримав результати додаткових перевірок, а конкурсна комісія ухвалила відповідне рішення.

"Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", — зазначила Свириденко.

Вона також додала, що вже наступного тижня уряд може ухвалити рішення щодо призначення нового керівника БЕБ. Це, на її думку, стане важливим кроком у перезавантаженні роботи відомства і зміцненні довіри бізнесу до державних інституцій.

Скандал з призначенням голови БЕБ

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Під час засідання з’ясувалося, що в Олександра Цивінського є родичі з громадянством Російської Федерації. За словами самого кандидата, російський паспорт має його батько, з яким він не підтримує жодного контакту вже кілька років.

А 7 липня Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ та звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Своє рішення в уряді пояснили листом від СБУ щодо питань національної безпеки.

Олександр Цивінський заявив, що хоче з’ясувати, які саме безпекові оцінки стали підставою для рішення щодо його непризначення, оскільки має допуск до держтаємниці й 10 років успішно проходив перевірки СБУ. Він звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ з проханням надати повну інформацію, зокрема щодо безпекової оцінки.

Зауважимо, що обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.

Український бізнес звернувся до президента, спікера Верховної Ради та прем’єра з проханням переглянути рішення уряду про непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу. Перезавантаження БЕБ три роки залишається ключовою вимогою бізнесу та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що 30 липня уряд вдруге не затвердив кандидатуру на посаду голови БЕБ.

Наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.