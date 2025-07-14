Скандал навколо голови БЕБ: комісія з відбору відмовляється провести повторне голосування та вимагає призначити Цивінського

Комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки відхилила рішення Кабміну провести повторне голосування та вимагає призначити Олександра Цивінського, обраного на прозорому конкурсі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

"Комісія з відбору БЕБ повернула уряду їхній ідіотський лист і сказала, що вони не переглядатимуть рішення та кандидатів, що рішення та вимога Кабміну не відповідає закону. Коротше, повернули листа і чекають від уряду виконання закону щодо призначення", - пише депутат.

Він додав, що також виявилось, що ніяких нових листів у уряду від СБУ не було.

Скандал з призначенням голови БЕБ

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Проте під час засідання стало відомо, що Цивінський має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснював, що паспорт РФ має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років.

А 7 липня Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ та звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Своє рішення в уряді пояснили листом від СБУ щодо питань національної безпеки.

Олександр Цивінський своєю чергою заявив, що для нього "є принциповим питання з’ясувати, які саме „безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення", зважаючи на те, що він має допуск до державної таємниці.

Він зауважив, що як службовець правоохоронного органу успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ

Цивінський наголосив, що очікує підтвердження офіційними особами інформації щодо непризначення директора БЕБ, а також додав, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ задля отримання "усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки".

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.

Український бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення уряду щодо непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу.

У заяві йдеться, що перезавантаження БЕБ "вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів".

Зауважимо, наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.