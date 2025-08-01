Полиграф для прозрачности: Цивинский пройдет проверку перед назначением в БЭБ

Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский согласился пройти полиграф.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Полиграф перед назначением

По ее словам, правительство уже получило результаты дополнительных проверок, а конкурсная комиссия приняла соответствующее решение.

"Согласили с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - отметила Свириденко.

Она также добавила, что уже на следующей неделе правительство может принять решение о назначении нового руководителя БЭБ. Это, по ее мнению, станет важным шагом в перезагрузке работы ведомства и укреплении доверия бизнеса к государственным институтам.

Скандал с назначением главы БЭБ

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.

В ходе заседания выяснилось, что у Александра Цивинского есть родственники с гражданством Российской Федерации. По словам самого кандидата, у российского паспорта есть его отец, с которым он не поддерживает никакого контакта уже несколько лет.

А 7 июля Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ и обратился в комиссию с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности. Свое решение в правительстве объяснили письмом от СБУ по вопросам национальной безопасности.

Александр Цивинский заявил, что хочет выяснить, какие именно оценки безопасности стали основанием для решения о его неназначении, поскольку имеет допуск к гостайне и 10 лет успешно проходил проверки СБУ. Он обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ с просьбой предоставить полную информацию, в частности о оценке безопасности.

Отметим, что избрание главы БЭБ по результатам конкурса к июлю этого года является условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, который планирует рассмотреть выделение очередного транша.

Украинский бизнес обратился к президенту, спикеру Верховной Рады и премьеру с просьбой пересмотреть решение правительства о неназначении директора БЭБ, избранного по результатам конкурса. Перезагрузка БЭБ три года остается ключевым требованием бизнеса и международных партнеров.

Напомним, что 30 июля правительство вторично не утвердило кандидатуру на должность главы БЭБ.

В настоящее время обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.