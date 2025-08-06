Уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів на засіданні 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Раніше Цивінський, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, успішно пройшов поліграф, а Служба безпеки України передала Кабінету міністрів результати перевірки.

"Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури", – зазначила очільниця уряду.

Вона додала, що уряд очікує на оновлення роботи БЕБ, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро й українськими підприємцями, а також наголосила на важливості, щоб "економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави".

Цивінський переміг у конкурсі ще 24 червня. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним. Його кандидатуру було подано до Кабміну 30 червня, однак уряд відхилив її 7 липня, посилаючись на застереження СБУ.

Під час засідання з’ясувалося, що у Олександра Цивінського є родичі з громадянством Російської Федерації. За словами самого кандидата, російський паспорт має його батько, з яким він не підтримує жодного контакту вже кілька років.

Цивінський додав, що він неодноразово проходив перевірки Служби за останні десять років, і в нього не було жодних проблем з допуском до таємної інформації.

Український бізнес раніше звернувся до президента, спікера Верховної Ради та прем’єра з проханням переглянути рішення уряду про непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу. Перезавантаження БЕБ протягом трьох років залишається ключовою вимогою бізнесу та міжнародних партнерів.