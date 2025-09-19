Новая программа по МВФ. Марченко оценил потребность в финансировании в $150-170 млрд

Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $150-170 млрд для новой четырехлетней программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде.

Министр отметил, что на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет $18,1 млрд. Общая потребность же на следующий год, согласно проекту государственного бюджета, оценивается в 2,079 трлн грн, или $45,5 млрд.

Новая оценка значительно превышает показатели действующей программы EFF (Extended Fund Facility - Механизм расширенного финансирования от Международного валютного фонда) с МВФ, утвержденной в марте 2023 года. Объем этой программы составил $15,6 млрд.

Тогда общее внешнее финансирование, предусмотренное для Украины с участием международных партнеров, оценивалось в $115 млрд (в базовом сценарии) и в $140 млрд (в негативном). Позже эти суммы были увеличены до $153 млрд. и $165 млрд. соответственно.

О новой программе МВФ

Ранее Сергей Николайчук, первый заместитель председателя Национального банка Украины, сообщил, что потенциальная новая программа сотрудничества Украины с МВФ, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет больше шансов соответствовать внутренним параметрам Фонда.

Он отметил, что продолжение высоких рисков безопасности и значительных расходов на оборону в 2026 году осложняет девятый пересмотр текущей программы EFF, поэтому новая инициатива должна больше фокусироваться на восстановлении экономики и евроинтеграции.

В начале сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала руководителю миссии Гевину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, учитывая продолжение войны и изменение предположений об условиях функционирования экономики в ближайшие годы.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор неопределены, новое правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Напомним, Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.