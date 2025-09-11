Украина и МВФ будут искать оптимальные решения дальнейшего финансирования

В ближайшие недели состоятся консультации на техническом уровне между командами Украины и Международного валютного фонда (МВФ), чтобы максимально детализировать параметры новой программы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отметил, что миссия МВФ завершила свой рабочий визит в Киев, насыщенный рядом важных экспертных встреч, в ходе которых стороны обсудили макроэкономическую ситуацию, состояние финансового сектора, выполнение структурных реформ, финансовые потребности Украины на следующие годы.

Отдельно стороны сосредоточились на промежуточных результатах выполнения текущей программы EFF и перспективах создания новой программы для дальнейшей поддержки Украины.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала руководителю миссии Гевину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, учитывая продолжение войны и изменение предположений об условиях функционирования экономики в ближайшие годы.

По словам главы НБУ, команда МВФ вполне почувствовала контекст войны, потому что должна была каждую ночь спускаться в бомбоубежище.

"В ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы. Также начинаем готовиться к участию в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, во время которого продолжим диалог с партнерами относительно устойчивой поддержки нашего государства", - отметил Пи.

Он добавил, что Украина и МВФ будут искать оптимальные решения и балансы по дальнейшей программе финансирования.

"Мы и дальше рассчитываем на исключительное лидерство МВФ и наше успешное партнерство для сохранения макрофинансовой стабильности на пути Украины к миру", - подытожил Пышный.

О новой программе МВФ

Сергей Николайчук, первый заместитель председателя Национального банка Украины, сообщил, что потенциальная новая программа сотрудничества Украины с МВФ, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет больше шансов соответствовать внутренним параметрам Фонда.

Он отметил, что продолжение высоких рисков безопасности и значительных расходов на оборону в 2026 году осложняет девятый пересмотр текущей программы EFF, поэтому новая инициатива должна больше фокусироваться на восстановлении экономики и евроинтеграции.

Николайчук подчеркнул, что потенциальная новая программа сотрудничества с МВФ должна стать логическим продолжением действующей и будет сфокусирована на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время она будет способствовать координации усилий международных партнеров по финансированию дефицита бюджета и оборонных расходов.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.