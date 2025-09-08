Закон о легализации криптовалюты: НБУ очертил "красные линии"

Национальный банк считает, что принятый Верховной Радой законопроект о виртуальных активах в первом чтении нуждается в существенной доработке и предупреждает о четких "красных линиях", за которые нельзя выходить.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на конференции EBA Global Outlook.

Он прокомментировал последние новости по теме законодательного урегулирования рынка криптовалют в Украине.

Какие риски видят в НБУ

По словам главы регулятора, принятый в первом чтении законопроект можно считать первым шагом к легализации виртуальных активов.

Пышный считает, что такие изменения актуальны, ведь только за первое полугодие 2025 года оборот компаний в сфере виртуальных активов, действующих на территории Украины, составил около 7 млрд дол. США.

"В настоящее время принятый документ не совершенен, однако мы настроены доработать его до второго чтения вместе с профильным Комитетом Верховной Рады Украины, международными партнерами, участниками рынка", - подчеркнул глава НБУ.

Он добавил, что регулятор имеет четкое понимание своих функций и красных линий, за которые выход невозможен.

"Прежде всего, это касается статуса виртуальных активов - они не могут быть платежным средством. Также мы настаиваем на четком определении регуляторов рынка виртуальных активов и распределении их полномочий на уровне закона, а не делегирование полномочий Кабинетом Министров", - уточнил Пышный.

Кроме того, по мнению регулятора, необходимо четкое определение условий обмена виртуальных активов на валютные ценности и полномочий НБУ, связанных с этим вопросом.

"Важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода ограничений НБУ, а их легализация не должна подпитывать теневой сектор. Скоуп задач велик - но мы уже работаем над ними", - подытожил Пышный.

Заметим, что в принятом Верховной Радой документе до сих пор не определено, кто будет регулятором рынка криптоактивов: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Что в законопроекте

В законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов — их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.

Ранее Delo.ua разбиралось по сути законопроекта, а также спрашивало у экспертов о перспективах рынка криптоактивов в Украине.