Закон о криптовалютах: шанс для украинского рынка или риск для инвесторов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации криптовалют , сделав первый шаг к созданию правового поля для работы с цифровыми активами. Это решение вызвало дискуссию: одни подчеркивают, что легализация криптовалют в Украине давно назрела, другие считают принятие закона преждевременным из-за войны и экономических рисков.

Какие преимущества и риски нового законопроекта для украинских инвесторов у криптовалюты, Delo.ua узнало у экспертов отрасли.

Основатель первой украинской криптобиржи Kuna Михаил Чобанян подверг критике законопроект о регулировании криптовалют в Украине. По его мнению, принятие документа не будет способствовать развитию бизнеса или созданию новой ценности для экономики.

"Появится больше уголовных дел против украинцев с целью конфискаций и давления. Главные бенефициары этого закона - силовые органы. Они смогут открывать дела против криптосообщества и "решать вопросы". Какая-то часть этих средств попадет в бюджет, но это будет лишь малая доля", - заявил основатель Kuna.

Чобанян также призвал скептически относиться к аргументам о перспективах криптобизнеса в нынешних условиях.

"Пусть покажут схематично, какие именно компании могут развивать криптобизнес во время войны, когда нет кадров, электричества и работающей банковской системы", - подытожил он.

Мировой тренд и новые возможности для Украины

Противоположного мнения Михаил Пацан, финансовый советник, эксперт по международным финансовым рынкам и криптовалют. Он отмечает, что регулирование и принятие криптовалюты на государственном уровне является мировым трендом.

Относительно налогообложения Пацан отмечает, что для физических лиц в Украине нет запрета покупать или хранить криптовалюту. Но поскольку отсутствует четкий регуляторный статус, все доходы по крипте фактически никто не обязывает декларировать.

"Официальные операции украинцев происходят в основном из-за европейских компаний — в Польше, Словении, Испании и т.д. Соответственно, налоги уходят за границу, а Украина ничего не получает", — подчеркивает эксперт по международным финансовым рынкам и криптовалют.

Он также указывает, что этот документ "дает зеленый свет" на владение криптовалютой для юридических лиц, для которых действует соответствующий запрет.

"После принятия законодательства компании и банки смогут открывать счета в криптовалютах. Это откроет огромный рынок и позволит создавать новые продукты на базе блокчейна, ускорит транзакции и сделает их дешевле. Основная миссия криптовалют — демократизация доступа к финансовым активам в мире", — утверждает эксперт.

Удержать криптовалютные миллиарды внутри страны

При этом Михаил Пацан видит риски в том, что криптовалюта может стать легальным способом выведения средств за границу, что создаст дополнительное давление на финансовую систему Украины. По его мнению, на начальном этапе будут ограничения по объемам покупки и вывода крипты.

"Важную роль будут играть провайдеры виртуальных активов — биржи и брокеры, через которые будет проходить регулирование. По разным прогнозам, рынок легализованной крипты в Украине может приносить от полумиллиарда до 50 миллиардов долларов дополнительного дохода в течение следующих 10 лет", — отмечает Пацан.

"В будущем вопрос контроля и санкций за уклонение от декларирования будет оставаться сложным. Но риск вывода валюты из-за крипт сохраняется, поэтому, скорее всего, будут вводить дополнительные ограничения на объемы операций и вывод средств. Наша киберполиция умеет отслеживать такие транзакции", — резюмирует Михаил Пацан.

Напомним, НБУ не поддерживает включение криптовалют в международные резервы.