Чиновники задекларировали вдвое больше криптовалюты

В 2024 году чиновники зарегистрировали в своих декларациях на 49% больше криптовалюты, чем годом ранее. В 2,2 тыс. поданных деклараций за 2024 год отмечены криптоактивы на 786 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Средства в криптовалюте растут каждый год

В ведомстве отмечают, что должностные лица с каждым годом все активнее декларируют криптовалюту, а именно.

за 2022 год в 1,32 тыс. декларации и – на 371 млн грн;

за 2023 год в 1,71 тыс. деклараций – на 526 млн. грн;

за 2024 год в 2,2 тыс. деклараций – на 786 млн. грн.

Самое распространенное нарушение во время декларирования криптовалюты

В НАПК подчеркивают, что некоторые декларанты пытаются использовать криптовалюту для «сокрытия» незаконно приобретенного состояния.

Поэтому ведомство верифицирует задекларированные криптоактивы в сети блокчейн и устанавливает их реальную принадлежность декларанту или членам его семьи.

В НАПК сообщают, что наиболее распространенное нарушение во время декларирования криптовалюты заключается в невозможности подтвердить ее наличие. Часто чиновники декларируют значительные криптоактивы, не предоставляя подтверждений их реальности:

отсутствуют верифицированные адреса криптогаманцев,

отсутствуют биржевые выписки или скриншоты.

"Обычно речь идет об активах, которые, по словам декларантов, были приобретены много лет назад за символические суммы. Декларирование несуществующих активов - сознательное нарушение, которое невозможно объяснить невнимательностью или неосведомленностью с правилами", - подчеркивают в НАПК.

Там добавляют, что среди наиболее частых объяснений декларантов, указавших неподтвержденную криптовалюту, — потеря доступа к кошельку из-за забытого пароля, угона аппаратного носителя или утраты физического ключа.

"Однако они не предоставляют никаких документальных доказательств, хотя современные криптогаманцы обычно предусматривают механизмы восстановления. Другое распространенное объяснение - приобретение активов за наличные деньги из-за неустановленных лиц или нелегальных сервисов без каких-либо подтверждающих документов", - отмечают в НАПК.

Также распространенным видом нарушений является представление недостоверных данных о реальных криптовалютных активах: их стоимости, количестве и дате приобретения. Кроме того, бывают случаи умышленного занижения стоимости на момент приобретения, чтобы избежать дополнительных вопросов по происхождению средств.

Яркие случаи

По результатам полных проверок деклараций НАПК выявило следующие случаи нарушения, в частности:

экс-начальник управления ДМС в Одесской области в декларации за 2023 год указал недостоверные сведения о 37 Bitcoin (BTC) жене стоимостью свыше 57,7 млн грн, которую не смог подтвердить.

экс-начальник Юго-Восточного межрегионального управления юстиции (г. Днепр) в ежегодной декларации за 2021 год отметил доход от продажи криптовалюты более чем на 2,5 млн грн. По его словам, эти средства он получил в результате отчуждения цифрового актива в отделении обмена валют, но в ходе полной проверки выяснилось, что фактического получения указанных средств не было.

заместитель директора ГП "Зал официальных делегаций" в декларациях за 2022 , 2023 год отметил о наличии у него 10 Bitcoin (BTC) стоимостью свыше 5,8 млн грн. Чиновник не предоставил подтверждающих документов относительно отраженного актива, вместе с тем отметил, что ошибся при заполнении деклараций.

Представители силовых структур чаще всего декларируют криптовалюту

Как сообщали в "Опендатаботе", особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% всех таких декларантов.

Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях прокуроров. Судьи же подали 227 таких документов, а в городских советах нашлось 119 чиновников с цифровыми активами.

Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ.

Больше биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен. В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель – он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен. А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко – в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года чиновники подали более 706 тысяч деклараций. Каждая третья содержала ошибки в общей сложности на 5,8 млрд грн, а лишь 0,9% документов прошли проверку без нарушений.