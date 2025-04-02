Кто из украинских чиновников задекларировал больше всего криптовалюты

Более 2,1 тысяч деклараций с криптовалютой подали украинские чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной войны. Особенно активно криптовалюту декларируют представители Национальной полиции Украины.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, за год деклараций чиновников с криптовалютой увеличилось на 10%.

Представители силовых структур чаще всего декларируют криптовалюту

Как подчеркивают в "Опендатабот", особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% всех таких декларантов.

Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях прокуроров. Судьи же подали 227 таких документов, а в городских советах нашлось 119 чиновников с цифровыми активами.

Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ.

У кого больше всех токенов

Больше биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен. В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель – он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен. А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко – в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Также стоит отметить, что есть несколько экс-чиновников, которые могли бы попасть в топ, но указали, что потеряли доступ к своим криптоактивам. 380.95 биткоинов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году отметил и потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. Это около 1,33 млрд грн в гривневом эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2025 года.

Больше эфириума — 1 800 единиц или более 140 млн грн по состоянию на 1 апреля текущего года — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. Впрочем, в прошлогодней декларации чиновник отметил, что потерял доступ к своим достояниям.

География криптодеклараций

По количеству криптодеклараций лидирует Киев и область – 582 и 185 чиновников с криптовалютами. На Харьковщине же крипту задекларировали 172 госслужащих, а на Днепропетровщине — 167. Замыкает пятерку Львовщина — 133 декларанта с криптовалютой.

Какая криптовалюта самая популярная среди чиновников

По данным аналитиков, чаще всего чиновники декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT), невзирая на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию — 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников.

Нардеп задекларировал чужую криптовалюту

В 2024 году НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Александру Мариковскому.

В 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года.

Вместе с тем, НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек действительно ему не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к Мариковскому.