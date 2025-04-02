Хто з українських чиновників задекларував найбільше криптовалюти

Понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою подали українські посадовці за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. Особливо активно криптовалюту декларують представники Національної поліції України.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, за рік декларацій чиновників з криптовалютою побільшало на 10%.

Представники силових структур найчастіше декларують криптовалюту

Як наголошують в "Опендатабот", особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше — у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях прокурорів. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами.

Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

У кого більше всіх токенів

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Також варто зазначити, що є декілька екс-чиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.

Географія криптодекларацій

За кількістю криптодекларацій лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з криптовалютами. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині — 167. Замикає п’ятірку Львівщина — 133 декларанти з криптовалютою.

Яка криптовалюта найпопулярніша серед чиновників

За даними аналітиків, найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію — 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників.

Нардеп задекларував чужу криптовалюту

У 2024 році НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік чинному народному депутату від партії "Слуга народу" Олександру Маріковському.

У 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

Разом з тим, НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до Маріковського.