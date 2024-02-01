Депутата від "Слуги народу" підозрюють в недостовірному декларуванні криптовалюти на 24 млн грн: як він це пояснює

НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік чинному народному депутату від партії "Слуга народу" Олександру Маріковському. Нардеп заявляє, що провини не визнає та буде захищати честь у суді.

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Нардеп задекларував чужу криптовалюту

За даними слідства, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

Разом з тим, НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до Маріковського.

"Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінена експертами у 24,6 млн грн", - зауважують в НАБУ.

Там додали, що успішному розслідуванню кримінального провадження сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.

Офіційно у правоохоронних органах не повідомляють прізвища нардепа, проте, як зауважив народний депутат Олексій Гончаренко, йдеться про Олександра Маріковського.

Провини не визнає та буде захищати честь у суді

Маріковський відреагував на підозру від НАБУ та САП у Facebook, стверджуючи, що у 2020 році були допущені суттєві помилки в декларації. Але тоді він пройшов повну перевірку та переконаний, що не порушував закон.

За словами нардепа, інформація про підозру стала для нього повним шоком.

"Провини не визнаю, свою честь та гідність зможу захистити в суді. Ніколи не займався корупцією, нічого ні у кого не вкрав, не вивозив людей за бабки за кордон, не рішав за гроші питання, не наживався на війні", - стверджує Маріковський.

Раніше НАБУ і САП викрили нардепів Андрія Одарченка від фракції "Слуга народу" та Сергія Лабазюка від групи "За майбутнє" на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

За інформацією слідства, Одарченко, який є членом комітету з антикорупційної політики запропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin на суму, що відповідає 50 тис. дол.

Він просив посприяти йому в отриманні фінансування з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації для ремонту підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.