Депутата от "Слуги народа" подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн: как он это объясняет

НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Александру Мариковскому. Нардеп заявляет, что вины не признает и будет защищать честь в суде.

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Нардеп задекларировал чужую криптовалюту

По данным следствия, в 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью свыше 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года.

Вместе с тем, НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек действительно ему никогда не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к Мариковскому.

"Стоимость криптоактива, который заведомо недостоверно задекларировал подозреваемый, оценена экспертами в 24,6 млн грн", - отмечают в НАБУ.

Там добавили, что успешному расследованию уголовного производства способствовало эффективное сотрудничество с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Официально в правоохранительных органах не сообщают фамилии нардепа, однако, как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, речь идет об Александре Мариковском.

Вины не признает и будет защищать честь в суде

Мариковский отреагировал на подозрение от НАБУ и САП в Facebook, утверждая, что в 2020 году были допущены значительные ошибки в декларации. Но тогда он прошел полную проверку и уверен, что не нарушал закон.

По словам нардепа, информация о подозрении стала для него полным шоком.

"Вины не признаю, свою честь и достоинство смогу защитить в суде. Никогда не занимался коррупцией, ничего ни у кого не украл, не вывозил людей за бабки за границу, не решал за деньги вопросы, не наживался на войне", - утверждает Мариковский.

Раньше НАБУ и САП разоблачили нардепов Андрея Одарченко от фракции "Слуга народа" и Сергея Лабазюка от группы "За будущее" на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

По информации следствия, Одарченко, являющийся членом комитета по антикоррупционной политике, предложил Найему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, соответствующую 50 тыс. дол.

Он просил помочь ему в получении финансирования из фонда ликвидации последствий вооруженной злости русской Федерации для ремонта подконтрольного ему объекта инфраструктуры. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна составлять 8% от объема финансирования.