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Декларации военных: кто и когда должен отчитываться о доходах в 2025 году

гривны
Что нужно знать военным. Фото: Depositphotos

Военные и госслужащие, работающие в Министерстве обороны, обязаны представить декларации. С 1 января 2025 года стартовала ежегодная кампания декларирования за 2024 год. Согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", должностные лица должны подать декларации до 1 апреля 2025 года.

Кто именно должен подавать декларацию, разъяснили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны должны в обязательном порядке подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.

Категории военнослужащих, которые должны ежегодно подавать декларации:

  • министры и их заместители;
  • военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
  • члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (включая командированных);
  • военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
  • лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Категории военнослужащих, освобожденные от представления деклараций:

  • военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
  • мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
  • работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

В Минобороны подчеркнули, что субъекты декларирования среди военнослужащих ВСУ старшего и высшего офицерского состава обязаны подать декларации в течение 90 дней со дня прекращения военного положения или увольнения с военной службы.

Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. Вместе с тем, закон четко устанавливает перечень лиц из числа военнослужащих, которые должны ежегодно подавать декларации даже в условиях военного положения.

Напомним, на портале "Дія" заработала новая услуга для предпринимателей – представление Декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Она упрощает процедуру регистрации и позволяет оформить документ онлайн без лишних бюрократических процедур.

Автор:
Татьяна Бессараб