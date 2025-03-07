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Декларації військових: хто та коли повинен звітувати про доходи у 2025 році
Військові та держслужбовці, що працюють у Міністерстві оборони, зобов'язані подати декларації. З 1 січня 2025 року стартувала щорічна кампанія декларування за 2024 рік. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи повинні подати декларації до 1 квітня 2025 року.
Хто саме має подавати декларацію, роз’яснили в Міноборони.
В оборонному відомстві зазначили, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.
Категорії військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації:
- міністри та їх заступники;
- військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
- члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
- військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
- особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.
Категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій:
- військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
- мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
- працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).
В Міноборони наголосили, що суб'єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.
Наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.
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