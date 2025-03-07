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Декларації військових: хто та коли повинен звітувати про доходи у 2025 році

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Що потрібно знати військовим. Фото: Depositphotos

Військові та держслужбовці, що працюють у Міністерстві оборони, зобов'язані подати декларації. З 1 січня 2025 року стартувала щорічна кампанія декларування за 2024 рік. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи повинні подати декларації до 1 квітня 2025 року.

Хто саме має подавати декларацію, роз’яснили в Міноборони.

В оборонному відомстві зазначили, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.

Категорії військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації:

  • міністри та їх заступники;
  • військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
  • члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
  • військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій:

  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

В Міноборони наголосили, що суб'єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.

Наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запрацювала нова послуга для підприємців – подання Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Вона спрощує процедуру реєстрації та дозволяє оформити документ онлайн без зайвих бюрократичних процедур.

Автор:
Тетяна Бесараб