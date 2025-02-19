У "Дії" запрацювала нова послуга для бізнесу: подати декларацію відповідності можна онлайн

На порталі "Дія" запрацювала нова послуга для підприємців – подання Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Вона спрощує процедуру реєстрації та дозволяє оформити документ онлайн без зайвих бюрократичних процедур.

Про це інформує пресслужба "Дії".

Нова послуга для підприємців дозволяє подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства онлайн. Це спрощує процес реєстрації, усуває зайву бюрократію та економить час.

Як подати декларацію на порталі

Щоб подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства на порталі "Дія", виконайте кілька простих кроків:

Авторизуйтеся на порталі "Дія".

на порталі "Дія". Оберіть послугу – Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

– Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Заповніть форму та подайте декларацію.

Статус документа можна відстежувати онлайн, а система допоможе уникнути помилок та підкаже, що потрібно виправити.

Додамо, що до кінця 2026 року в Україні буде запущено європейський гаманець цифрової ідентифікації. Це дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а громадяни Європейського Союзу зможуть використовувати свої цифрові документи в Україні. Україна вже успішно пройшла тестування цієї системи.