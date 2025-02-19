В "Дії" заработала новая услуга для бизнеса: подать декларацию соответствия можно онлайн

На портале "Дія" заработала новая услуга для предпринимателей – представление Декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Она упрощает процедуру регистрации и позволяет оформить документ онлайн без лишних бюрократических процедур.

Об этом сообщает прессслужба "Дії".

Новая услуга для предпринимателей позволяет представить декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства онлайн. Это упрощает процесс регистрации, устраняет излишнюю бюрократию и экономит время.

Как подать декларацию на портале

Чтобы подать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства на портале "Дія", выполните несколько простых шагов:

Авторизируйтесь на портале "Дія".

на портале "Дія". Выберите услугу – Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.

– Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Заполните форму и подайте декларацию.

Статус документа можно отслеживать онлайн, а система поможет избежать ошибок и подскажет, что необходимо исправить.

Добавим, что до конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.