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В "Дії" заработала новая услуга для бизнеса: подать декларацию соответствия можно онлайн
На портале "Дія" заработала новая услуга для предпринимателей – представление Декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Она упрощает процедуру регистрации и позволяет оформить документ онлайн без лишних бюрократических процедур.
Об этом сообщает прессслужба "Дії".
Новая услуга для предпринимателей позволяет представить декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства онлайн. Это упрощает процесс регистрации, устраняет излишнюю бюрократию и экономит время.
Как подать декларацию на портале
Чтобы подать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства на портале "Дія", выполните несколько простых шагов:
- Авторизируйтесь на портале "Дія".
- Выберите услугу – Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
- Заполните форму и подайте декларацию.
Статус документа можно отслеживать онлайн, а система поможет избежать ошибок и подскажет, что необходимо исправить.
Добавим, что до конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.