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Дія QR возвращается: на портале восстановили возможность заказа сервиса

Дія QR возвращается: на портале восстановили возможность заказа сервиса
Дія QR позволяет учреждениям и предприятиям получать копии цифровых документов. Фото: прессслужба "Дії".

После масштабной кибератаки на портале "Дія" восстановили возможность заказа сервиса Дія.QR для малого, среднего бизнеса и государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг.

Отмечается, что Действие QR позволяет учреждениям и предприятиям получать копии цифровых документов от клиентов без необходимости обрабатывать бумажные оригиналы.

Клиент посылает документы через "Дію" на электронную почту компании в формате PDF. Это значительно упрощает процесс, ведь необходимые документы передаются быстро и удобно, подчеркивают в пресс-службе.

Как получить QR-код

Для получения QR-кода необходимо заказать его на портале "Дія" и разместить в местах, где осуществляется прием клиентов.

Настройки не требуются.

Отмечается, что Дія QR уже активно используют ЦНАПы, учебные заведения, отели, автосалоны и ветеринарные клиники.

Как работает шеринг документов

  • Клиент сканирует QR-код.
  • В приложении "Дія" отображается запрос на отправку копии документа.
  • Клиент подтверждает запрос с помощью Дія.Підпису.
  • Автоматически создается черновик письма с прикрепленным документом и электронной почтой учреждения.
  • Клиенту останется только отправить письмо.

Кибератака на госреестры

19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния.

С 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки.

Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:

  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр;
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Министерство юстиции продолжает работу по восстановлению государственных реестров после масштабной российской кибератаки. Уже удалось возобновить работу некоторых из них, но часть еще находятся в процессе восстановления.

Автор:
Ольга Опенько