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Дія QR возвращается: на портале восстановили возможность заказа сервиса
После масштабной кибератаки на портале "Дія" восстановили возможность заказа сервиса Дія.QR для малого, среднего бизнеса и государственных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг.
Отмечается, что Действие QR позволяет учреждениям и предприятиям получать копии цифровых документов от клиентов без необходимости обрабатывать бумажные оригиналы.
Клиент посылает документы через "Дію" на электронную почту компании в формате PDF. Это значительно упрощает процесс, ведь необходимые документы передаются быстро и удобно, подчеркивают в пресс-службе.
Как получить QR-код
Для получения QR-кода необходимо заказать его на портале "Дія" и разместить в местах, где осуществляется прием клиентов.
Настройки не требуются.
Отмечается, что Дія QR уже активно используют ЦНАПы, учебные заведения, отели, автосалоны и ветеринарные клиники.
Как работает шеринг документов
- Клиент сканирует QR-код.
- В приложении "Дія" отображается запрос на отправку копии документа.
- Клиент подтверждает запрос с помощью Дія.Підпису.
- Автоматически создается черновик письма с прикрепленным документом и электронной почтой учреждения.
- Клиенту останется только отправить письмо.
Кибератака на госреестры
19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния.
С 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки.
Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:
- Единый реестр доверенностей,
- Наследственный реестр;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Министерство юстиции продолжает работу по восстановлению государственных реестров после масштабной российской кибератаки. Уже удалось возобновить работу некоторых из них, но часть еще находятся в процессе восстановления.